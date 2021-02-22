Спершу сироватку привезуть до Мумбая, потім доправлять до України

До України надійде пів мільйона доз вакцини проти коронавірусу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на Фейсбук-сторінці. Препарат уже відвантажили із заводу-виробника в Індії.

Спершу сироватку привезуть до Мумбая, потім доправлять до України. Обіцяють, що під час транспортування будуть дотримані всі температурні вимоги.

Нагадаю, вакцина, яку придбала Україна, спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії Astrazenecа, що має потужності для виробництва в Індії. Рекомендована ВООЗ для екстреного використання.