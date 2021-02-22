На картине известного художника Эдварда Мунка "Крик" нашли крошечную надпись, которая вызвала много споров среди ученых. Об этом сообщает BBC.

"Крик" - одна из самых популярных и известных работ автора. На протяжении многих лет специалисты не предавали особого значения словам "могло быть нарисовано только безумцем", предполагая, что их мог написать кто-то из зрителей в галерее.

Однако, новые исследования, проведенные сотрудниками Национального музея Норвегии, показали, что автором загадочной надписи является сам художник. Ученые проанализировали почерк и сравнили его с личным дневником и записями Эдварда Мунка.

"Надпись вне всяких сомнений принадлежит самому Мунку. Почерк, а также события, которые произошли в 1895 году, когда художник впервые показал картину в Норвегии, подтверждают это", - заявила куратор музея Май Бритт Гуленг.

К слову, в 1994 году картина была украдена из норвежского художественного музея. Через некоторое время ее обнаружили британские детективы в ходе проведения тайной операции.

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