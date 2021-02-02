Известная голливудская актриса Анджелина Джоли выставила на аукцион картину, написанную премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает Associated Press.

На картине под названием "Башня мечети Кутуб" изображена мечеть XII века в Марракеше (Марокко) на фоне Атласских гор при закате солнца. Ее предварительная цена составляет от 2,1 млн до 3,4 млн долларов.

Уинстон Черчилль был художником-аматором. Живописью он начал заниматься в 40 лет и написал за свою жизнь около 500 картин. Данное полотно он написал в январе 1943 года, после окончания конференции в Касабланке, на которой лидеры Великобритании и США разрабатывали стратегические планы по разгрому нацистской Германии. После конференции Черчилль и Рузвельт посетили Марракеш, чтобы оценить красоты города.

"Рузвельт был потрясен видом и подумал, что это невероятно", - отметил глава отдела современного британского искусстваНик Орчард. После этого Черчилль запечатлел этот вид на "вызывающей воспоминания картине" и подарил ее Рузвельту на память о поездке.

После смерти Рузвельта в 1945 году картина была продана его сыном и сменила несколько хозяев перед тем, как ее приобрели Брэд Питт и Анджелина Джоли в 2011 году.

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