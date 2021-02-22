На территории Словакии официально подтвержден наивысший уровень смертности от COVID-19 в мире/ фото: DW

Руководство Словакии планирует подать просьбу странам Европейского Союза о предоставлении излишек вакцин от коронавирусной инфекции, так как в государстве наблюдается достаточно сложная ситуация с болезнью. Такое заявление сделал министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

В настоящее время на территории Словакии официально подтвержден наивысший уровень смертности от COVID-19 в мире.

Я проинформирую Совет ЕС об очень плохой ситуации в Словакии с пандемией. На данный момент у нас самый высокий уровень смертности в мире, и я попрошу и изучу с моими коллегами возможности, чтобы они могли предоставить нам вакцины для Словакии.

Отмечается, что последнее данные Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний подтверждают, что в Словакии в течении минувших 2 недель зафиксировано 520 случаев инфицированности граждан на 100 тысяч населения, при этом уровень смертности от инфекции достигает 240 на 100 тысяч.

Ранее мы писали, что в Чехии и Словакии не успевают хоронить жертв COVID-19. Крематорий Остравы, население которой составляет 288 тысяч жителей, работает круглосуточно, но не успевает кремировать умерших.

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