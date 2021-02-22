Зеленский рассказал об эффективности вакцины AstraZeneca [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назвал вакцину от COVID-19 AstraZeneca (CoviShield), которая направляется из Индии в Украину, одной из лучших по эффективности. Об этом он сообщил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".
На вопрос, какова эффективность у вакцины CoviShield (AstraZeneca), Зеленский ответил:
"Одна из лучших вакцин... Мы же говорим о двух вакцинах, на которые мы ставим первые приоритеты - Pfizer и AstraZeneca. Сейчас мы говорим об AstraZeneca".
Кроме того, он сказал, что не хочет прогнозировать, когда именно прибудет партия вакцины AstraZeneca.
Читайте также, эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове в ходе брифинга сделала заявление о том, что южноафриканский штамм COVID-19 является более заразным, чем обычный вариант.
Кроме того, ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины AstraZeneca. Такое решение позволило расширить доступ к относительно недорогой COVID-вакцине.
Ранее мы писали, что в ВОЗ раскрыли реальное происхождение COVID. Дасзак сообщил, что данные, полученные им и его коллегами, указывают на то, что коронавирус впервые появился у животных на территории Китая или Юго-Восточной Азии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Встреча пройдет с крупнейшим производителем
Украина ожидает на 500 доз COVID-вакцины AstraZeneca
Эти средства также пойдут на приобретение холодильного оборудования для сети центров вакцинации
После прививки в более чем 1,5 тысячах случаев были зафиксированы побочные последствия, в том числе 11 закончились летально