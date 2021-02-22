Президент Украины Владимир Зеленский назвал вакцину от COVID-19 AstraZeneca (CoviShield), которая направляется из Индии в Украину, одной из лучших по эффективности. Об этом он сообщил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

На вопрос, какова эффективность у вакцины CoviShield (AstraZeneca), Зеленский ответил:

"Одна из лучших вакцин... Мы же говорим о двух вакцинах, на которые мы ставим первые приоритеты - Pfizer и AstraZeneca. Сейчас мы говорим об AstraZeneca".

Кроме того, он сказал, что не хочет прогнозировать, когда именно прибудет партия вакцины AstraZeneca.

Читайте также, эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове в ходе брифинга сделала заявление о том, что южноафриканский штамм COVID-19 является более заразным, чем обычный вариант.

Кроме того, ВОЗ разрешила экстренное применение вакцины AstraZeneca. Такое решение позволило расширить доступ к относительно недорогой COVID-вакцине.

Ранее мы писали, что в ВОЗ раскрыли реальное происхождение COVID. Дасзак сообщил, что данные, полученные им и его коллегами, указывают на то, что коронавирус впервые появился у животных на территории Китая или Юго-Восточной Азии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.