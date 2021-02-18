"Заразнее обычного": в ВОЗ шокировали заявлением о страшном штамме коронавируса [ Редактировать ]
В четверг, 18 февраля, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в ходе брифинга заявила, что южноафриканский штамм COVID-19 является более заразным, чем обычный вариант.
Но, по ее словам, карантинные меры должны помочь взять под контроль его распространение.
Данный штамм является более заразным, как и британский. Но я должна сказать, что с внедрением необходимых мер, в том числе социальной дистанции, распространение можно взять под контроль.
При этом она добавила, что пока неизвестно насколько эффективны вакцины против южноафриканского штамма. В то же время какой-либо существенной разницы в течении болезни после инфицирования новыми вариантами не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что в Украине возвращают адаптивный карантин. Также мы писали о том, что теперь попадать в каждую из категорий города будут по новым правилам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Такое решение позволило расширить доступ к относительно недорогой COVID-вакцине
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса (VOC-202012/01), был выявлен на минувшей неделе еще в шести странах
В четверг, 18 февраля, руководитель программ по здравоохранению ЮНИСЕФ Украины Андрей Славуцкий сделал заявление
В четверг, 18 февраля, Государственная служба статистики обнародовала информацию о демографической ситуации в Украине за январь-декабрь 2020 года
В среду, 17 февраля, правительство возвращает в Украине адаптивный карантин и деление страны на четыре зоны