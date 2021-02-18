В четверг, 18 февраля, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в ходе брифинга заявила, что южноафриканский штамм COVID-19 является более заразным, чем обычный вариант.

Но, по ее словам, карантинные меры должны помочь взять под контроль его распространение.

Данный штамм является более заразным, как и британский. Но я должна сказать, что с внедрением необходимых мер, в том числе социальной дистанции, распространение можно взять под контроль.

При этом она добавила, что пока неизвестно насколько эффективны вакцины против южноафриканского штамма. В то же время какой-либо существенной разницы в течении болезни после инфицирования новыми вариантами не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Украине возвращают адаптивный карантин. Также мы писали о том, что теперь попадать в каждую из категорий города будут по новым правилам.

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