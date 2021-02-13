В Полтаве водитель свадебного кортежа устроил стрельбу на кольцевой дороге вокруг Корпусного сада, во время инцидента никто не пострадал.

В пресс-службе Национальной полиции Полтавщины сообщили, что вскоре после получения информации о стрельбе нарушителя был найден.

"Через два часа после инцидента автомобиль и нарушителя полицейские нашли на одной из улиц Киевского района Полтавы. Им оказался 18-летний местный житель. У молодого человека изъяли оружие, из которого, вероятно, были произведены выстрелы", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия" Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

По сообщению СМИ, инцидент произошел на свадьбе сестры фигуранта дела с пятью обвиняемыми в стрельбе на пляже в микрорайоне Дублянщина Полтавы 10 августа 2017 года. Тогда погиб один человек, еще пятеро, в том числе 7-летний мальчик, получили ранения.

Как ранее сообщали, под Львовом произошла драка со стрельбой. По предварительной информации, 23-летний местный житель выстрелил из охотничьего ружья, попав в других участников драки. Ими оказались жители соседнего села в возрасте 22 и 25 лет.

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