Объявлена операция "Сирена": в Харькове посреди улицы застрелили мужчину [ Редактировать ]
В Шевченковском районе Харькова посреди улицы произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Правоохранители объявили операцию "Сирена" для задержания причастных к преступлению.
Около 20 часов полицейские получили информацию о звуках стрельбы по улице Отакара Яроша.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Они устанавливают личность погибшего, осуществляют осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей.
"Для задержания лиц, причастных к преступлению, введено в действие полицейскую операцию "Сирена". Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - заявили в полиции.
Ранее сообщали, что массовые протесты охватили Польшу из-за запрета абортов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В американском городе Баффало штата Миннесота произошла стрельба в медицинской клинике
В результате инцидента пострадали три полицейских
Употребление масла дает много оздоровительных эффектов и полезно даже худеющим людям
Вашингтон продолжает следить со строительством российского газопровода
Марсоход Perseverance отправил NASA первое видео посадки