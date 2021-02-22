В Шевченковском районе Харькова посреди улицы произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Правоохранители объявили операцию "Сирена" для задержания причастных к преступлению.

Около 20 часов полицейские получили информацию о звуках стрельбы по улице Отакара Яроша.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Они устанавливают личность погибшего, осуществляют осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей.

"Для задержания лиц, причастных к преступлению, введено в действие полицейскую операцию "Сирена". Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - заявили в полиции.

Ранее сообщали, что массовые протесты охватили Польшу из-за запрета абортов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.