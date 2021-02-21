День пам'яті: у Михайлівському соборі відслужили панахиду за Героями Небесної Сотні

Сьомі роковини розстрілів на Майдані. Саме ці дні лютого - є найтрагічнішими в історії Революції Гідності. Урядовий квартал тоді став плацдармом кровопролиття, а вирішальний бій почався саме 18 після ходи майданівців до Верховної Ради