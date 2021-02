В Испании в Барселоне протестуют из-за заключения рэпера Пабло Аселя. Протестующие грабят магазины и бросают бутылки в полицию, поджигают контейнеры. Об этом сообщает Reuters.

Митингующие бросали файеры в полицейских, которые стреляли пенопластовыми пулями, чтобы разогнать толпу. В городе собралось около 6000 демонстрантов.

Участники протеста атаковали магазины на самой престижной торговой улице Барселоны, проспекте Грасия, а также разбили окна в знаменитом концертном зале.

🇪🇺🇪🇸 SHAME! This isn't Venezuela or Russia, this is Barcelona, Catalonia, SPANISH “DEMOCRACY” in 2021. Police violence in the demonstrations against the imprisonment of rapper Pablo Hasél. @eucopresident @vonderleyen @EP_President. The EU of “human rights”.#SpainIsAFascistState pic.twitter.com/mVvIJip7GC