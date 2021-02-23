Длительное ношение медицинской маски негативно влияет на здоровье зубов и десен. Из-за того, что рот и нос прикрыты в течение продолжительного времени, человек начинает дышать чаще, что вызывает сухость во рту, которая способствует развитию заболеваний.

Об этом заявил стоматолога Геннадий Шаргородский, пишет newsyou.info.

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По словам доктора, когда в течение долгого времени у человека закрыты нос и рот, он начинает дышать чаще. Это, в свою очередь, приводит к сокращению объема влаги и появлению сухости во рту, которая способствует развитию кариеса и заболеваний десен, а также появлению неприятного запаха изо рта.

Кроме того, на слизистой рта могут появиться трещины и темные пятна, потому что из-за маски бактерии не могут выйти наружу. Поэтому стоматолог рекомендует делать перерывы в ношении маски - так бактерии смогут выйти из полости рта.

Чтобы избежать негативных последствий ношения маски, необходимо:

- чаще чистить зубы;

- полоскать рот водой;

- пить больше воды;

- употреблять леденцы и жевательные резинки без сахара для увеличения слюноотделения.

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