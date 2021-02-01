Стоматологи рассказали об основных причинах выпадения зубов [ Редактировать ]
В современное время люди имеют возможности следить за состоянием своих зубов, но многие все равно не могут избежать их выпадения. Стоматологи назвали основные причины, по которым это происходит, передает newsyou.info.
В первую очередь врачи упомянули те случаи, когда люди боятся приходить к специалисту на профилактический осмотр. Страх перед процедурами лишь усугубляет последующие меры, которые окажутся более серьезными из-за запущенности болезни. Другие не ходят в клинику из-за лени, но их ожидают те же последствия. Нередко человек думает, что у него нет причин для похода к стоматологу, но это могут быть обманчивые ощущения. Многие болезни развиваются бессимптомно и до поры никак не дают о себе знать. Именно поэтому нужно два раза в год посещать специалиста.
Еще одна причина - это ранее потерянные зубы. В полости рта при удалении зуба образуется дисбаланс и меняется нагрузка на одну из сторон челюсти. Это провоцирует разрушение здоровых зубов, расположенных рядом с пустыми промежутком. Такой факт нужно принимать во внимание и стремиться вовремя посетить клинику.
Следует также обращать внимание на ранние симптомы зубных болезней. Любые проявления уже говорят о нарушении здоровья полости рта. Речь идет о легких болях и кровоточивости дёсен. Даже неприятный запах изо рта может указывать на проблемы.
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