Налог на роскошные авто составляет 25 тыс. грн в год Источник: Facebook

Министерство экономики опубликовало список автомобилей, владельцы которых обязаны заплатить ежегодный транспортный налог в 20221 году. Ознакомиться с ним можно на сайте ведомства.

Список "роскошных" автомобилей, владельцам которых придется ежегодно платить в госбюджет 25 тыс. грн, состоит из 172 наименований.

До середины года Фискальная служба разошлет автомобилистам платежки. Напомним, что ставка налога неизменна и составляет 25 тыс. грн в год за каждый автомобиль.

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Транспортный налог взимают с владельцев легковых автомобилей при условии:

автомобиль не старше 5 лет (включительно);

среднерыночная стоимость машины превышает 375 размеров минимальной зарплаты (в 2021 году - 2,25 млн грн).

Список легковых автомобилей, которые облагаются транспортным налогом в 2021 году

Напомним, что ранее "Подробности" писали о том, как сэкономить на налогах и сборах при покупке жилья.