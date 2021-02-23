"Налог на роскошь": за какие автомобили придется платить в 2021 году (список) [ Редактировать ]
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Министерство экономики опубликовало список автомобилей, владельцы которых обязаны заплатить ежегодный транспортный налог в 20221 году. Ознакомиться с ним можно на сайте ведомства.
Список "роскошных" автомобилей, владельцам которых придется ежегодно платить в госбюджет 25 тыс. грн, состоит из 172 наименований.
До середины года Фискальная служба разошлет автомобилистам платежки. Напомним, что ставка налога неизменна и составляет 25 тыс. грн в год за каждый автомобиль.
Транспортный налог взимают с владельцев легковых автомобилей при условии:
- автомобиль не старше 5 лет (включительно);
- среднерыночная стоимость машины превышает 375 размеров минимальной зарплаты (в 2021 году - 2,25 млн грн).
Список легковых автомобилей, которые облагаются транспортным налогом в 2021 году
Напомним, что ранее "Подробности" писали о том, как сэкономить на налогах и сборах при покупке жилья.
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