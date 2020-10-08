В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4101, в котором предлагается обложить налогом в 25 тысяч гривен всех, у кого есть автомобиль стоимостью более 40 тысяч долларов. Так, чиновники посчитали "роскошью" иметь машину с такой ценой и инициировали изменения.

Понимают ли наши чиновники, что авто за 40 тысяч - это не элитное авто, это всего лишь нормальная, безопасная, адекватная машина?

Podrobnosti.ua разбирались в предлагаемом законопроекте.

Что предлагают изменить

Сейчас транспортный налог накладывают на автомобили не старше 5 лет, которые стоят 375 минимальных зарплат по состоянию на 1 января года. То есть в 2020 украинцы должны платить за автомобили с 2015 года включительно, которые стоят более 1,77 миллиона гривен. Размер налога - 25 тысяч ежегодно.

В законопроекте №4101 предлагают уменьшить порог налогообложения с 375 минимальных зарплат до 200.

Это будет означать, что с 2021 года владельцы автомобилей дороже 1,2 миллиона гривен будут обязаны платить транспортный налог ежегодно в размере 25 тысяч гривен.

Интересно, что это будет касаться не только новых автомобилей. То есть человек, который в прошлом году купил автомобиль за 1,4 миллиона гривен, теперь также будет платить налог на роскошь.

Какие авто попадут под налог

Вся суть закона в том, что под налог теперь будут подпадать не только автомобили класса luxury, но и высшего среднего класса.

Ежегодно до 1 февраля Минэкономики на своем сайте размещают перечень авто, подпадающих под транспортный налог. Сейчас таких 213 моделей. К ним относятся Audi SQ8, BMW X5 M50d, Chevrolet Corvette, Lamborghini Aventador, Mercedes-Benz G63 AMG, Porsche Panamera и Tesla Model S.

Если законопроект примут, то он может распространиться и на такие модели как BMW X1, Toyota RAV 4, Hundai Santa Fe и др.

Как будут наказывать должников

Уплатить транспортный налог нужно до 1 августа. Если этого не сделать, то на автомобиль могут наложить арест и не выпустить за границу.

Чем "грозят" изменения

Все изменения в комплексе грозят сокращением объемов рынка, снижением поступлений в госбюджет от таможни.

Кроме того, станет труднее продать автомобиль, который сейчас не засчитывается как роскошь, а с новым законопроектом подпадет под эту классификацию. На такие автомобили могут упасть цены на вторичном рынке.

Также покупатели могут переключиться на более дешевый вариант или купить подержанный автомобиль, чтобы не платить ежегодно транспортный налог.

Таким образом, когда во все мире граждан стимулируют покупать качественное, безопасное авто, у нас карательными мерами стимулируют украинцев ездить на старых машинах.