С 1 января в Украине вырастут налоги. В процентах они останутся прежними - вырастет лишь их абсолютная величина из-за повышения минимальной зарплаты и размера прожиточного минимума. Об этом сообщает finance.today.ua.

Что изменится с 1 января

- Увеличится минимальный размер Единого социального взноса (1320 грн вместо 1100 грн), который зависит от минимальной зарплаты;

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- Вырастет единый налог для физических лиц-предпринимателей. В частности, для ФОПов первой группы, для которых он составляет 10% от прожиточного минимума для трудоспособных граждан, теперь его размер будет составлять 227 грн вместо 210,2. А ФОПам второй группы, которые платят налог в размере 20% от минимальной зарплаты, придется платить 1200 грн вместо 944,6.

- Изменится размер и порядок выплат налога на "лишнюю" недвижимость. Теперь каждый сверхнормативный квадратный метр жилья будет обходиться его владельцу в 70,8 грн вместо 62,5. "Лишней" считается жилплощадь, которая превышает 120 квадратных метров в домах и 60 квадратных метров - в квартирах.

Налог на недвижимость может быть изменен

Поскольку стоимость жилья отличается в разных населенных пунктах и даже микрорайонах одного и того же города, законодатели предлагают учитывать не так размер жилья, как его рыночную стоимость.

Согласно зарегистрированному в Раде законопроекту, предлагается сделать ставку налога на недвижимость в размере до 0,02% от оценочной стоимости жилья.

При этом такой налог можно будет не платить пенсионерам, ветеранам, малолетним гражданам и недееспособным людям, но лишь в том случае, если цена их жилья не превышает установленных размеров.

Ранее мы писали о том, что в Украине намерены ввести электронный аудит налогоплательщиков.

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