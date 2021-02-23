Sony представила новый шлем виртуальной реальности [ Редактировать ]
Источник: Sony
Японская компания Sony представила новый шлем виртуальной реальности, предназначенный для игровой консоли PlayStation 5. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В 2021 году шлем не появится в продаже, поскольку все еще находится в стадии разработки.
Sony объявила, что VR-шлем следующего поколения поразит пользователей улучшенным разрешением, большим полем обзора, а также более точным считыванием движений для стирания границы между виртуальным и реальным. Устройство будет подключаться к PlayStation 5 с помощью одного кабеля.
Вместе со шлемом виртуальной реальности будет поставляться новый контролер, который позаимствует лучшее от геймпада DualSence от PlayStation 5 с его адаптивными триггерами.
В Sony обещают, что VR-шлем идеально подойдет для таких игр в разработке, как After The Fall, Sniper Elite VR и Humanity.
Ранее сообщалось, что Apple выпустит гарнитуру виртуальной реальности в 2022 году. Устройство от Apple будет отличаться очень мощными процессорами, которые смогут генерировать изображение с куда большим разрешением, чем у существующих VR-гарнитур.
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