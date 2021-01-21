Американская компания Apple разрабатывает свой первый шлем виртуальной реальности (VR) и планирует выпустить его в 2022 году. Об этом сообщает Bloomberg.

VR-гарнитура под кодовым названием N301 сможет воспроизводить 3D среду для игр, просмотра видео или общения.

Apple планирует выпустить VR-шлем как нишевый продукт с очень высокой ценой.

Гаджету от "яблочной корпорации" придется конкурировать на рынке с другими VR-устройствами: Oculus от Facebook, PlayStation VR от Sony и шлемами от HTC.

Устройство от Apple будет отличаться очень мощными процессорами, которые смогут генерировать изображение с куда большим разрешением, чем у существующих VR-гарнитур. В шлем также будет встроен вентилятор.

При разработке VR-гарнитуры Apple столкнулась с рядом технических проблем и не ожидает от него больших продаж. Bloomberg прогнозирует, что корпорация сможет реализовывать в год около 180 тысяч штук.

Apple рассматривает VR-шлем как предшественника более доступной и продвинутой технологии дополненной реальности (AR). Разработка AR-очков находится пока на ранней стадии и отстает от изначального плана выпустить их на рынок в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Apple разрабатывает складной iPhone.