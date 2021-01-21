Apple разрабатывает первый шлем виртуальной реальности [ Редактировать ]
Источник: Apple
Американская компания Apple разрабатывает свой первый шлем виртуальной реальности (VR) и планирует выпустить его в 2022 году. Об этом сообщает Bloomberg.
VR-гарнитура под кодовым названием N301 сможет воспроизводить 3D среду для игр, просмотра видео или общения.
Apple планирует выпустить VR-шлем как нишевый продукт с очень высокой ценой.
Гаджету от "яблочной корпорации" придется конкурировать на рынке с другими VR-устройствами: Oculus от Facebook, PlayStation VR от Sony и шлемами от HTC.
Устройство от Apple будет отличаться очень мощными процессорами, которые смогут генерировать изображение с куда большим разрешением, чем у существующих VR-гарнитур. В шлем также будет встроен вентилятор.
При разработке VR-гарнитуры Apple столкнулась с рядом технических проблем и не ожидает от него больших продаж. Bloomberg прогнозирует, что корпорация сможет реализовывать в год около 180 тысяч штук.
Apple рассматривает VR-шлем как предшественника более доступной и продвинутой технологии дополненной реальности (AR). Разработка AR-очков находится пока на ранней стадии и отстает от изначального плана выпустить их на рынок в 2023 году.
Ранее сообщалось, что Apple разрабатывает складной iPhone.
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