В Киеве растет количество случаев заражения коронавирусом. Власти города проведут ревизию койко-мест и госпитальных баз. Об этом заявил начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, за последние трое суток наблюдается рост заболеваемости, именно госпитализаций, на 10%.

Поэтому сегодня наблюдаем прогнозируемый рост заболеваемости, в том числе в Киеве.

Рубан отметил, что с целью непопадания в "оранжевую" зону Киев готовится проводить ревизию койко-мест, госпитальных баз и определенные профилактически-эпидемиологические меры.

Ранее сообщалось, что в Украине возвращают адаптивный карантин. Также мы писали о том, что теперь попадать в каждую из категорий города будут по новым правилам.

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