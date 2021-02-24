Власти Киева придумали, как не попасть в "оранжевую" зону [ Редактировать ]
В Киеве растет количество случаев заражения коронавирусом. Власти города проведут ревизию койко-мест и госпитальных баз. Об этом заявил начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
По его словам, за последние трое суток наблюдается рост заболеваемости, именно госпитализаций, на 10%.
Поэтому сегодня наблюдаем прогнозируемый рост заболеваемости, в том числе в Киеве.
Рубан отметил, что с целью непопадания в "оранжевую" зону Киев готовится проводить ревизию койко-мест, госпитальных баз и определенные профилактически-эпидемиологические меры.
Ранее сообщалось, что в Украине возвращают адаптивный карантин. Также мы писали о том, что теперь попадать в каждую из категорий города будут по новым правилам.
Читайте также о том, что в мире уже циркулирует около 4 тысяч вариантов коронавируса. Из-за этого все производители COVID-вакцин пытаются сделать свой препарат более эффективным.
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