По состоянию на среду, 24 февраля, в Украине выявили 5 850 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 316 детей и 271 медработник. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За минувшие сутки было проведено 9 538 тестирований на COVID (в том числе методом ПЦР - 34 351, методом ИФА - 15 548, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 639).

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Также за прошедшие сутки медики зафиксировали 152 летальных случая; выздоровели - 3 645 человек; 3 049 человек были госпитализированы.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600), г. Киев (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 547 случаев;

Винницкая область - 601 случай;

Волынская область - 140 случаев;

Днепропетровская область - 227 случаев;

Донецкая область - 126 случаев;

Житомирская область - 164 случая;

Закарпатская область - 389 случаев;

Запорожская область - 156 случаев;

Ивано-Франковская область - 600 случаев;

Киевская область - 275 случаев;

Кировоградская область - 58 случаев;

Луганская область - 51 случай;

Львовская область - 287 случаев;

Николаевская область - 204 случая;

Одесская область - 215 случаев;

Полтавская область - 92 случая;

Ривненская область - 145 случаев;

Сумская область - 136 случаев;

Тернопольская область - 174 случая;

Харьковская область - 361 случай;

Херсонская область - 28 случаев;

Хмельницкая область - 235 случаев;

Черкасская область - 74 случая;

Черновицкая область - 524 случая;

Черниговская область - 41 случай.

Ранее сообщалось, что уже со среды, 24 февраля, в стране начнется вакцинация от коронавируса. На первом этапе будут прививать мобильные бригады. Читайте также, какие области первыми получат препарат.

Также мы писали о том, что Украину поделили на зоны карантина. В "зеленую" зону пока не попала ни одна область страны.

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