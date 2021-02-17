В среду, 17 февраля, правительство возвращает в Украине адаптивный карантин и деление страны на четыре зоны, исходя из эпидемической ситуации. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

Украина вернется к модели адаптивного карантина. В областях будут устанавливаться различные карантины в зависимости от эпидемической ситуации.

"Как и в прошлый раз, предполагается четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения. Подчеркну, решение вступит в силу на следующей неделе, поэтому все украинцы смогут заблаговременно с ним ознакомиться", - заявил он.

Отметим, что украинцы снова столкнутся с разделением страны на 4 зоны: "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую. Однако теперь попадать в каждую из категорий города будут по новым правилам.

Также в МОЗ рассказали, будут ли прививать людей с антителами.

Кроме того, мы писали о том, что Степанов назвал дату начала вакцинации от коронавируса. Премьер-министр также добавил, что власти планируют закупать излишки вакцин у других стран.

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