Украинцы смогут отдыхать на Карибском море в Гренаде без виз уже с 1 марта благодаря международному соглашению. Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма.

С началом весны вступает в силу соглашение о безвизовом режиме, подписанное Кабинетом министров Украины и Правительством Гренады в июле 2020 года.

Документ значительно упростит для украинцев процедуру пересечения границы этой курортной страны в Карибском море.

Читайте также, Евросоюз назвал страны, с которыми готов открыть границы. Документ носит рекомендательный характер, то есть государства-члены Евросоюза могут по своему усмотрению с 28 января поэтапно начать отмену ограничений на поездки для граждан шести стран из "белого списка".

Кроме того, Министр иностранных дел Украинцы Дмитрий Кулеба заявил о том, что украинцы не могут свободно передвигаться по миру не из-за политических или юридических проблем.

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