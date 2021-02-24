Украинцам открывают безвиз в еще одну страну [ Редактировать ]
Украинцы смогут отдыхать на Карибском море в Гренаде без виз уже с 1 марта благодаря международному соглашению. Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма.
С началом весны вступает в силу соглашение о безвизовом режиме, подписанное Кабинетом министров Украины и Правительством Гренады в июле 2020 года.
Документ значительно упростит для украинцев процедуру пересечения границы этой курортной страны в Карибском море.
Читайте также, Евросоюз назвал страны, с которыми готов открыть границы. Документ носит рекомендательный характер, то есть государства-члены Евросоюза могут по своему усмотрению с 28 января поэтапно начать отмену ограничений на поездки для граждан шести стран из "белого списка".
Кроме того, Министр иностранных дел Украинцы Дмитрий Кулеба заявил о том, что украинцы не могут свободно передвигаться по миру не из-за политических или юридических проблем.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Массовые обстрелы на Донбассе (всего - 22 обстрела) 23 февраля являются широкомасштабной провокацией
Погода в Украине в первые дни марта точно не будет весенней
В Украине продолжают собирать подписи для закрытия популярной среди детей социальной сети TikTok
В среду, 24 февраля, вакцина от коронавируса будет доставлена почти во все области Украины
Заседание Совета развития общин и территорий состоится в четверг