Евросоюз назвал страны, с которыми готов открыть границы [ Редактировать ]
Источник: Еврокомиссия
Европейский союз сократил до шести число стран для поэтапного открытия границ, исключив из него Японию. Об этом сказано в заявлении Совета ЕС.
С 28 января страны сообщества должны поэтапно начать отмену ограничений на поездки для резидентов следующих стран: Австралии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи и Таиланда.
В список также внесли Китай при условии, что Пекин подтвердит взаимность в вопросе открытия границ.
Последняя редакция "белого списка" стран была утверждена Советом ЕС 17 декабря.
С 30 июня, когда этот список был принят впервые, он сократился более чем двое - с 14 государств. Китай остается условным членом этого списка с самой первой редакции, не торопясь открываться для Европы.
Документ носит рекомендательный характер, то есть государства-члены Евросоюза могут по своему усмотрению с 28 января поэтапно начать отмену ограничений на поездки для граждан шести стран из "белого списка".
Страны ЕС не могут открываться для государств, не входящих в данный список. Критерием для попадания в "белый список" является ситуация с распространением коронавируса.
Ранее сообщалось, что британцам могут запретить въезд в Евросоюз.
по теме
Новые правила въезда в страну будут действовать с понедельника, 1 февраля
ЄС може запровадити додаткові обмеження на внутрішні та закордонні подорожі. У Європейській комісії рекомендують вимагати в подорожувальників негативний результат ПЛР-тесту
Євросоюз змусить виробників вакцини дотримуватися обіцяних графіків постачання препарату. Про це заявив очільник Ради ЄС - Шарль Мішель
Это позволит бесперебойно функционировать внутреннему рынку Евросоюза
Власти приняли соответствующее решение несмотря на рост числа новых случаев COVID-19
Європейський Союз поділиться надлишком вакцин із бідними країнами. Такі наміри озвучили у Єврокомісії. Відповідну програму хочуть запустити раніше, ніж запрацює механізм "Ковакс", за яким безплатну сироватку має отримати й Україна