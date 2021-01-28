Европейский союз сократил до шести число стран для поэтапного открытия границ, исключив из него Японию. Об этом сказано в заявлении Совета ЕС.

С 28 января страны сообщества должны поэтапно начать отмену ограничений на поездки для резидентов следующих стран: Австралии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи и Таиланда.

В список также внесли Китай при условии, что Пекин подтвердит взаимность в вопросе открытия границ.

Последняя редакция "белого списка" стран была утверждена Советом ЕС 17 декабря.

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С 30 июня, когда этот список был принят впервые, он сократился более чем двое - с 14 государств. Китай остается условным членом этого списка с самой первой редакции, не торопясь открываться для Европы.

Документ носит рекомендательный характер, то есть государства-члены Евросоюза могут по своему усмотрению с 28 января поэтапно начать отмену ограничений на поездки для граждан шести стран из "белого списка".

Страны ЕС не могут открываться для государств, не входящих в данный список. Критерием для попадания в "белый список" является ситуация с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что британцам могут запретить въезд в Евросоюз.