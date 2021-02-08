Кулеба сделал важное заявление о безвизе Украины с США [ Редактировать ]
Безвизовый режим между Украиной и США волнует многих украинцев, но сейчас этот вопрос невозможно решить. При этом украинская сторона считает, что в будущем безвиз между двумя странами будет обсуждаться.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".
В данное время может идти речь о программах мобильности для увеличения количества путешествий между Украиной и США.
"Сейчас этот вопрос нереальный, чтобы его нарушить и сразу решить. Когда-то мы, безусловно, будем добиваться такого. Но я за то, чтобы ставить себе амбициозные, но реалистичные цели", - отметил Кулеба.
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Кроме того, Министр иностранных дел Украинцы Дмитрий Кулеба заявил о том, что украинцы не могут свободно передвигаться по миру не из-за политических или юридических проблем.
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