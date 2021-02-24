Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №71/2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2021 году". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В этом году увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, планируется провести в апреле-июле и в октябре-декабре.

В январе 2022 года будут уволены военные, которые были призваны в июле 2020 года (в связи с пандемией COVID-19).

Согласно указу президента, призывна срочную военную службу будет проведен в течение апреля-июня и октября-декабря. Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября соответственно.

Проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников к доле военнослужащих по контракту 15:85%. Таким образом, доля срочников в общей численности армии с каждым годом продолжает уменьшаться.

Не подлежат призыву и имеют отсрочку для получения образования на весь период обучения граждане призывного возраста, которые учатся:

в учреждениях общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;

в учреждениях профессионального предвысшего образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам многоступенчатой ​​системы образования;

в учреждениях профессионального предвысшего или высшего образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения следующей ступени образования;

в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Также отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется гражданам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Вопросы о призыве или предоставлении отсрочки (освобождения) от призыва в соответствии с законодательством рассматривают районные (городские) призывные комиссии.

Офис президента напоминает, что призванные в ВСУ и другие военные формирования срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Ранее "Подробности" сообщали, что весной 2021 года военный призыв в Украине пройдет по новым правилам. Теперь призванных на срочную военную службу будут сразу направлять непосредственно в части.

Там срочники будут приносить присягу, изучать особенности службы, общаться с командиром и определяться с профессией. И только после этого их направят в учебные центры для обучения конкретной военной специальности.