Военный призыв: что изменится для срочников [ Редактировать ]
Весной 2021 года военный призыв в Украине для срочников пройдет по новым правилам. Об этом передает АрміяInform.
Так, если раньше призывников сперва направляли в учебные центры, а затем распределяли по воинским частям, то сейчас концепция изменилась. Теперь призванных на срочную военную службу будут сразу направлять непосредственно в части.
Офицер сектора комплектования территориального центра комплектования, подполковник Роман Потерлевич заявил:
В этом году призывники будут проходить базовую подготовку сразу в воинских частях.
Там срочники будут приносить присягу, изучать особенности службы, общаться с командиром и определяться с профессией. И только после этого их направят в учебные центры для обучения конкретной военной специальности.
Подполковник одобрительно высказывается о таком нововведении и отмечает, что для командиров частей оно - на руку. Ведь офицерам уже после общения с призывниками будет проще определить, кто на что способен и кому какая специальность лучше подойдет.
Первые отправки призывников в воинские части запланированы на апрель.
Ранее сообщалось, что киевские студенты обжалуют призыв в армию.
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