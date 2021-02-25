Ані дня без обстрілів на Донбасі. Від початку доби ворог уже п'ять разів відкривав вогонь по українських позиціях. Бив переважно з гранатометів і стрілецької зброї. Сьогодні, на щастя, обійшлося без втрат.

Як ви бачите, у нас за останній місяць багато "двохсотих", "трьохсотих" - і це переважно від снайперських груп.

Тож коли йдеться про якесь там перемир'я армійці лише іронічно посміхаються. А насправді кажуть, тут зовсім не до сміху. Щодня, а особливо, щоночі відбувається таке "перемир'я", що його чують за декілька кілометрів.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Про перемир'я взагалі не говоримо, тому що дотримується воно тільки в односторонньому порядку Збройними силами України. В плані дотримання збройних формувань по ту сторону, - про це взагалі не йдеться.

І солдати вже буденно відповідають: "так, тут гинуть люди". Напередодні внаслідок мінометного обстрілу в сусідньому підрозділі загинув боєць.

Олег, військовослужбовець Збройних сил України:

Багато побратимів було втрачено на цій війні, а для мене - це достатньо, щоб залишатися тут, і справа має бути закінчена тільки перемогою.

Бійці не зводять очей з укріплень супротивника, бо ж нещодавно й на цій позиції ще один наш солдат зазнав поранення від кулі ворожого снайпера.

Часто у небі з'являються безпілотники. От як зараз. Ми чуємо, гуде безпілотний апарат. Армійці кажуть, що це безпілотник ОБСЄ і саме у такі моменти ворог не рідко вдається до провокацій.

Олег, військовослужбовець Збройних сил України:

Відкривати вогонь, - щоб ми відкрили потім вогонь, поки ОБСЄ над нами. Наприклад, снайпер працює і ОБСЄ цього не побачить. - Провокують таким чином? - Так, провокують. Можуть стріляти з кулеметів і автоматів, і під це маскується робота снайперів.

Колись, у мирному житті, Олег працював кухарем. Має пристрасть до кулінарії. Та майже сім років - в окопах. Воює з 2014 року. Тепер кулеметник. А ще має вмілі руки, хист до будівництва та до різних винаходів. Сконструював надійний бліндаж, а поруч ось такий колодязь.

Чуєте, а навіть і не скажеш, що це колодязь. - А проте, два куби води туди влазить. - А не мерзне там вода? - Ні, при мінус 25 там лише тоненька скоринка льоду.

Олег каже: тут, в окопах, армія виховала певні риси характеру. Війна дисциплінує, а боротьба з труднощами тільки додає снаги.