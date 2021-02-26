"Вырвали" Крым: Зеленский обратился к жителям полуострова [ Редактировать ]
В пятницу, 26 февраля, в День сопротивления оккупации Крыма президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям полуострова. Соответствующее видеообращение он выложил в социальных сетях.
Так, Зеленский напомнил о репрессиях в Крыму со стороны оккупантов после аннексии.
Кроме того, президент заявил, что семь лет назад у Украины "вырвали" Крым.
Мы никогда не забудем того, кто это сделал, и никогда не забудем того, кто позволил это сделать.
Вместе с тем, украинский лидер обратился к жителям полуострова на русском языке.
Дорогие крымчане, пора возвращаться домой. Ждем, верим, любим. Народ Украины.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе анонсировали новые санкции против России. Также мы писали о том, что новая администрация США сделала заявление об аннексии Крыма.
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