В пятницу, 26 февраля, в День сопротивления оккупации Крыма президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям полуострова. Соответствующее видеообращение он выложил в социальных сетях.

Так, Зеленский напомнил о репрессиях в Крыму со стороны оккупантов после аннексии.

Кроме того, президент заявил, что семь лет назад у Украины "вырвали" Крым.

Мы никогда не забудем того, кто это сделал, и никогда не забудем того, кто позволил это сделать.

Вместе с тем, украинский лидер обратился к жителям полуострова на русском языке.

Дорогие крымчане, пора возвращаться домой. Ждем, верим, любим. Народ Украины.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе анонсировали новые санкции против России. Также мы писали о том, что новая администрация США сделала заявление об аннексии Крыма.

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