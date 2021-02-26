Кабмин сменил главу "Центрэнерго" [ Редактировать ]
Кабинет министров согласовал назначение Юрия Власенко исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго".
Соответствующее распоряжение №150-р от 26 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.
"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества Украины о назначении Власенко Юрия Петровича исполняющим обязанности генерального директора публичного акционерного общества "Центрэнерго", - говорится в документе.
Юрий Власенко в 2005 - 2011 годах возглавлял государственное "Черкассыоблэнерго", в 2011 - 2014 годах был членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики. После 2014 года он был помощником народного депутата прошлого созыва Александра Домбровского.
Ранее сообщалось, что Кабмин назначил нового главу Госкосмоса.
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