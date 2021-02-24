Кабинет министров Украины назначил председателем Государственного космического агентства Украины Тафтай Владимира Владимировича. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

4 ноября 2019 года Кабмин уволил с поста главы Госкосмоса Павла Дегтяренко. Он руководил агентством с августа 2017 года.

24 января 2020 года главой Госкосмоса стал Владимир Усов. Он руководил предприятием 10 месяцев и был уволен 17 ноября 2020 года, после чего обвинил Министерство стратегических отраслей промышленности в блокировании реформ космической отрасли. Обязанности руководителя ведомства исполнял Михаил Лев.

13 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль издал распоряжение о назначении временным и.о. руководителя Государственного космического агентства Владимира Михеева.

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Напомним, что Украина ведет переговоры с американской компанией SpaceX о запуске на околоземную орбиту украинского спутника дистанционного зондирования Земли "Сич 2-1".

В Государственном космическом агентстве заявили, что работы по созданию спутника выполнены на 85%, по созданию наземного сегмента (центр управления) - на 45%.

Работы над аппаратом в КБ "Южное" продлятся минимум до мая, а над центром управления - до 4-го квартала 2021 года. Смету для доработки и запуск спутника в Госкосмосе оценили в 200 млн грн.

1 февраля министр стратегической промышленности Олег Уруский написал в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задание запустить на орбиту спутник "Сич 2-1" в честь 30-летия независимости Украины. Крайний срок - не позднее конца 2021 года.