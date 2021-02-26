В пятницу, 26 февраля пройдет очередное заседание СНБО. Президент Владимир Зеленский собирает Совет национальной безопасности и обороны в третий раз за месяц.

Повестка дня заседания СНБО не разглашается.

Заседание назначено ориентировочное на 17:30.

В Офисе президента заявили, что заседание пройдет "в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности".

Секретарь Совета нацбезопасности Александр Данилов заявил, что на будущих заседаниях планируется рассмотрение решений по офшорам народных депутатов.

На следующих заседаниях СНБО вы увидите еще больше и еще интереснее. И там будут депутаты, там будет много людей, которые не работали нигде, но имеют огромные состояния, все это будут возвращать.

Также отдельно будет рассматриваться ситуация вокруг украинских государственных недр.

Ранее мы писали о том, что по итогам заседания СНБО были введены санкции, касающиеся 19 юридических лиц и восьми физических лиц. Среди них - народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Также мы писали о том, что Кравчук прокомментировал решения СНБО.

Напомним, что в ходе заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский поручил силовым органам изучить 5 сценариев по урегулированию ситуации на Донбассе. Конкретные решения засекречены.

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