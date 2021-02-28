Губернатор Нью-Йорка попал в громкий секс-скандал [ Редактировать ]
Экс-помощница губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо - 25 летняя Шарлотта Беннетт, обвинила его в сексуальных домогательствах, которые по ее утверждениям длились на протяжении длительного времени.
По ее словам Куомо домогался ее весной и летом 2020 года. Он якобы расспрашивал о ее интимной жизни, делал намеки, которые она расценила как попытки вступить с ней в связь, а также жаловался на одиночество во время пандемии и спрашивал ее - "кого она в последний раз обнимала".
Как утверждает Шарлотта, он не единожды заявлял, что разница в возрасте не имеет никакого значения. А также намекал, что открыт для отношений с женщинами, которым 20 лет.
В итоге девушка сообщила об этом руководителю аппарата Куомо, и менее чем за неделю Беннет перевели на другое место работы.
Стоит отметить, что в свою очередь Эндрю Куомо считает, что "выполнял функции наставника" для Беннет и никогда не планировал действовать "любыми неуместными способами".
Он инициировал внешнюю проверку этого вопроса и призвал жителей Нью-Йорка не делать преждевременных выводов.
Напомним, ранее экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины попал в неприятную ситуацию, устроив скандал со своей бывшей супругой Татьяной во время прямого эфира в своем Instagram.
Читайте также, в Винницкой области произошел громкий сексуальный скандал в одной из школ. Директор школы "застукал" жену-учительницу со старшеклассником.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Женщина рассказала, что обычно покупает только один билет, чтобы не тратить на лотереи слишком много денег
Причиной смерти ведущего стал рак легких в запущенной форме
В Филадельфии, штат Пенсильвания, неизвестные открыли стрельбу
Американский джазовый пианист и композитор скончался в возрасте 79 лет
Уже занявшись политической карьерой, Трамп в 2016 году через своего адвоката Майкла Коэна, заплатил порноактрисе за молчание $130 тыс. Когда звезда фильмов для взрослых начала рассказывать об этом направо и налево, началось официальное расследование