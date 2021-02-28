Экс-помощница губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо - 25 летняя Шарлотта Беннетт, обвинила его в сексуальных домогательствах, которые по ее утверждениям длились на протяжении длительного времени.

По ее словам Куомо домогался ее весной и летом 2020 года. Он якобы расспрашивал о ее интимной жизни, делал намеки, которые она расценила как попытки вступить с ней в связь, а также жаловался на одиночество во время пандемии и спрашивал ее - "кого она в последний раз обнимала".

Как утверждает Шарлотта, он не единожды заявлял, что разница в возрасте не имеет никакого значения. А также намекал, что открыт для отношений с женщинами, которым 20 лет.

В итоге девушка сообщила об этом руководителю аппарата Куомо, и менее чем за неделю Беннет перевели на другое место работы.

Стоит отметить, что в свою очередь Эндрю Куомо считает, что "выполнял функции наставника" для Беннет и никогда не планировал действовать "любыми неуместными способами".

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Он инициировал внешнюю проверку этого вопроса и призвал жителей Нью-Йорка не делать преждевременных выводов.

Напомним, ранее экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины попал в неприятную ситуацию, устроив скандал со своей бывшей супругой Татьяной во время прямого эфира в своем Instagram.

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