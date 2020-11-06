В Винницкой области полицейские задержали 25-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве своего пятилетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Около 15: 00 сельская голова села позвонила на "102" и рассказала, что местная жительница, мать-одиночка, закрылась в доме, ведет себя агрессивно и никого не впускает. Женщина самостоятельно воспитывает двух детей пяти и шести лет.

Полицейские, которые прибыли на вызов, обнаружили в доме женщину с сыном на руках. Голову мальчика покрывали синяки, он был без сознания.

Копы вызвали медиков, однако те, оказались бессильны - спасти ребенка не удалось. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате травмы головы.

Правоохранителям мать рассказала, что она просто "воспитывала" сына, а к его смерти она не причастна - он просто упал с двухъярусной кровати.

Мать-убийцу задержали и отправили на психиатрическую экспертизу. Шестилетнюю девочку забрали социальные службы.

Сейчас подозреваемая находится в СИЗО, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Киеве мать с ребенком выпали из окна: смерть наступила мгновенно.