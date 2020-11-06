Под Винницей мать до смерти избила пятилетнего сына [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Винницкой области полицейские задержали 25-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве своего пятилетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Около 15: 00 сельская голова села позвонила на "102" и рассказала, что местная жительница, мать-одиночка, закрылась в доме, ведет себя агрессивно и никого не впускает. Женщина самостоятельно воспитывает двух детей пяти и шести лет.
Полицейские, которые прибыли на вызов, обнаружили в доме женщину с сыном на руках. Голову мальчика покрывали синяки, он был без сознания.
Копы вызвали медиков, однако те, оказались бессильны - спасти ребенка не удалось. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате травмы головы.
Правоохранителям мать рассказала, что она просто "воспитывала" сына, а к его смерти она не причастна - он просто упал с двухъярусной кровати.
Мать-убийцу задержали и отправили на психиатрическую экспертизу. Шестилетнюю девочку забрали социальные службы.
Сейчас подозреваемая находится в СИЗО, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в Киеве мать с ребенком выпали из окна: смерть наступила мгновенно.
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