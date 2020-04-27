Александр Алиев - экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины попал в неприятную ситуацию, устроив скандал со своей бывшей супругой Татьяной во время прямого эфира в своем Instagram.

Футболист во время прямого эфира в Instagram отвечал на вопросы, среди которых был пикантный вопрос на тему секса, а именно - "был ли у него секс втроем". Алиев честно признался, что такое в его жизни было. Его ответ очень сильно возмутил его вызвал бывшую жену, с которой он проживает в одной квартире, несмотря на развод.

Жена напомнила футболисту, что в комнате находятся дети и слышат все, что он говорит. Татьяна предложила и попросила экс-супруга обсуждать подобные темы на балконе. После чего между парой произошел скандал, который услышали все, кто в это время смотрел эфир футболиста.

Как мы ранее сообщали, экс-форвард сборной Украины - Марко Девич заявил о завершении карьеры. Игрок заявил, что не станет продлевать контракт с азербайджанским "Сабахом", который, по его словам, истек. 36-летний Девич в дальнейшем видит себя тренером или агентом, но, по его словам, об этом говорить еще рано.

Напомним, ранее в Париже в эпицентре секс-скандала оказался политик. Частное видео кандидата в мэры выложили в сеть. После того, как в сети появилось пикантное видео с кандидатом в мэры Парижа, потеряла должность политик, которая не имела к этой истории никакого отношения.