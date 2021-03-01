Падающие камни повредили крышу соседнего двухэтажного жилого дома и квартиру, которая там находится/ фото: "Думская"

В Одессе ночью случился обвал части доходного дома Сретенской церкви, принадлежащего к памятникам архитектуры. В следствии аварии пострадавших нет.

Обрушение произошло на том месте где ранее образовалась трещина. Инцидент произошел во флигеле строения 27 февраля, таким образом, жильцы которые находились в опасном месте были сразу же отселены. На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС.

Отмечается, что падающие камни повредили крышу соседнего двухэтажного жилого дома, к тому же стена здания, прилегавшего к флигелю также обвалилась. В квартире, которая пострадала находился мужчина, его было принято экстренно эвакуировать к уже отселенным жильцам. Известно, что пострадавших памятник архитектуры, находящийся на улице Нежинской, 16, был возведен в 1879 году.

Фото: "Думская"

Ранее мы писали, что в историческом центре Одессы обвалился заброшенный дом. Бездомные перед аварией успели покинуть здание,а фрагменты строения повредили всходы недавно отреставрированного моста Коцебу, который находится рядом.

Кроме того, в Житомире стена здания рухнула на прохожих. Трагедия едва не произошла во время демонтажа дома бывшей вечерней школы на улице Кочерги, а жуткий видеоролик опубликовали в соцсети.

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