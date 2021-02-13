Во Львове крыша обрушилась на мужчину и убила его/фото: lv.dsns.

Во Львове 13 февраля, в 10:36 на улице Садовой, 2А. в одноэтажной пристройке произошло разрушение кровли, в результате падения крыши погиб 57-летний охранник здания.

По данным спасателей, тело погибшего человека изъяли из-под завалов и передали работникам нацполиции

В 11:20 тело погибшего человека изъяли из-под завалов и передали работникам нацполиции. От ГСЧС были привлечены 14 работников и 3 единицы техники.

Как сообщили в Железнодорожной районной администрации, это старое здание, которое разбирают. Владельцы наняли для охраны территории работников охранной фирмы.

Как ранее сообщалось, во Львове водитель трамвая переехала коллегу, 44-летняя водитель трамвая совершила наезд на 56-летнюю водителя другого трамвая, также жительницу Львова. В результате происшествия женщина получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу.

Напомним, 22 января в Киеве обвалился потолок в подземном переходе на Майдане Независимости. В результате происшествия пострадавших нет.

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