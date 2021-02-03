В історичному центрі Одеси обвалився занедбаний будинок [ Редактировать ]
В Одесі знову обвалився будинок - цього разу в історичному центрі.
Будівля на Деволанівському узвозі занедбана давно і знаходиться у приватній власності. Офіційно в ній ніхто не проживав.
За словами очевидців, безхатьки перед обвалом встигли залишити будинок. Фрагменти будівлі пошкодили сходи нещодавно відреставрованого мосту Коцебу, який знаходиться поруч.
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