В Одесі знову обвалився будинок - цього разу в історичному центрі.

Будівля на Деволанівському узвозі занедбана давно і знаходиться у приватній власності. Офіційно в ній ніхто не проживав.

За словами очевидців, безхатьки перед обвалом встигли залишити будинок. Фрагменти будівлі пошкодили сходи нещодавно відреставрованого мосту Коцебу, який знаходиться поруч.