С 24 февраля в Украине начал действовать адаптивный карантин. А уже с 1 марта карантин ужесточили в Черновицкой области, на очереди еще одна область - Житомирская.

Ивано-Франковская область закрыта на карантин

Ивано-Франковская область стала первым регионом, где начали ужесточать карантин.

На территории области установлены блокпосты, а въезжающим на территорию области измеряют температуру.

Затронули ограничения и работу транспорта: как городского, так и ж/д, и авиа.

"Укрзализныця" приостановила продажу билетов, однако, если билеты были куплены заранее - доехать в регион можно.

Ограничена работа общепитов - они могут работать лишь на вынос.

Запрещена работа ТРЦ, кинотеатров, спортзалов, закрыты садики, а школы и вузы переведены на дистанционное обучение.

Такие ограничения на Прикарпатье будут действовать до 12 марта.

Черновицкая область в "красной зоне"

В пятницу, 26 февраля, главный санврач Виктор Ляшко заявил, что в случае ухудшения эпидситуации госкомиссия уже в субботу может внести регион в "красную зону". Также в Черновицкой области могут ввести карантин выходного дня.

Однако, позже региональная комиссия приняла решение об ужесточении карантина в Черновицкой области до 9 марта включительно.

На это время в регионе запрещается:

работа кафе и ресторанов (кроме адресной доставки),

учебных заведений (кроме садиков),

развлекательных центров,

зон отдыха в торговых центрах.

В субботу же, 27 февраля, госкомиссия официально ввела в Черновицкой области ограничения "красной зоны", которые начинают действовать с 1 марта.

Житомирская область

В Житомирской области вводятся ограничения из "красной зоны" карантина в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории региона.

Кто под угрозой

Согласно обновленным данным Минздрава, в "оранжевой зоне" карантина, которая свидетельствует об ухудшении ситуации с коронавирусом, находятся:

Винницкая область,

Донецкая область,

Закарпатская область,

Запорожская область,

Киевская область,

Луганская область,

Николаевская область,

Ривненская область,

Тернопольская область.

В "красной зоне" Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области, а вот "зеленой зоне" пока не соответствует ни один регион.

Напомним, мы писали о том, что карантинные ограничения могут быть усилены до "красного" уровня в семи регионах Украины уже ближайшие дни в связи с быстрым распространением коронавируса COVID-19. На карте, которую опубликовал Виктор Ляшко в Facebook Киевская область также выделена оранжевым.

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