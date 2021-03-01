"Красная зона" в Украине: какие области под угрозой [ Редактировать ]
С 24 февраля в Украине начал действовать адаптивный карантин. А уже с 1 марта карантин ужесточили в Черновицкой области, на очереди еще одна область - Житомирская.
Ивано-Франковская область закрыта на карантин
Ивано-Франковская область стала первым регионом, где начали ужесточать карантин.
- На территории области установлены блокпосты, а въезжающим на территорию области измеряют температуру.
- Затронули ограничения и работу транспорта: как городского, так и ж/д, и авиа.
- "Укрзализныця" приостановила продажу билетов, однако, если билеты были куплены заранее - доехать в регион можно.
- Ограничена работа общепитов - они могут работать лишь на вынос.
- Запрещена работа ТРЦ, кинотеатров, спортзалов, закрыты садики, а школы и вузы переведены на дистанционное обучение.
Такие ограничения на Прикарпатье будут действовать до 12 марта.
Черновицкая область в "красной зоне"
В пятницу, 26 февраля, главный санврач Виктор Ляшко заявил, что в случае ухудшения эпидситуации госкомиссия уже в субботу может внести регион в "красную зону". Также в Черновицкой области могут ввести карантин выходного дня.
Однако, позже региональная комиссия приняла решение об ужесточении карантина в Черновицкой области до 9 марта включительно.
На это время в регионе запрещается:
- работа кафе и ресторанов (кроме адресной доставки),
- учебных заведений (кроме садиков),
- развлекательных центров,
- зон отдыха в торговых центрах.
В субботу же, 27 февраля, госкомиссия официально ввела в Черновицкой области ограничения "красной зоны", которые начинают действовать с 1 марта.
Житомирская область
В Житомирской области вводятся ограничения из "красной зоны" карантина в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории региона.
Кто под угрозой
Согласно обновленным данным Минздрава, в "оранжевой зоне" карантина, которая свидетельствует об ухудшении ситуации с коронавирусом, находятся:
- Винницкая область,
- Донецкая область,
- Закарпатская область,
- Запорожская область,
- Киевская область,
- Луганская область,
- Николаевская область,
- Ривненская область,
- Тернопольская область.
В "красной зоне" Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области, а вот "зеленой зоне" пока не соответствует ни один регион.
Напомним, мы писали о том, что карантинные ограничения могут быть усилены до "красного" уровня в семи регионах Украины уже ближайшие дни в связи с быстрым распространением коронавируса COVID-19. На карте, которую опубликовал Виктор Ляшко в Facebook Киевская область также выделена оранжевым.
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