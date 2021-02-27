Карантинные ограничения могут быть усилены до "красного" уровня в семи регионах Украины уже ближайшие дни в связи с быстрым распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области находятся на оранжевом уровне эпидемической опасности. То есть эти области потенциально также могут в ближайшие дни быть переведены на "красный" уровень

Важно, что на карте, которую опубликовал Ляшко в Facebook Киевская область также выделена оранжевым.

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Ляшко отметил, что с 00:00 1 марта в Черновицкой области вводятся карантинные ограничения красного уровня эпидемической опасности.

Среди причин ужесточения ограничений Ляшко назвал повышение количества случаев инфицирования и рост количества госпитализаций.

Недельные темпы роста количества пациентов в "ковидных" больницах ускорились с 15% до 25%. Ежедневно в эти больницы госпитализируют на 50-60% больше пациентов, чем выписывают. Средняя занятость всех типов кроватей "ковидных" больниц в Черновицкой области составляет 60%. Несмотря на то, что обеспеченность койками в регионе значительно превышает средний по стране, отдельные типы кроватей, например реанимационные кровати, занятые в настоящее время на 55% на уровне области

Напомним, при красном уровне карантинных ограничений запрещается:

работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

работа заведений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Ввжно, что будут работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, все продовольственные магазины.

Напомним, Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон. "Красный" список сократился до 61 страны.

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