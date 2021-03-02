По предварительным данным, водитель, двигаясь на большой скорости, не справился с управлением/ фото: Информатор

В Днепре случилось жуткое ДТП с легковым автомобилем и стоящей на АЗС фурой. В следствии аварии погибла девушка, сидящая в пассажирском сидении.

Легковушка Chevrolet двигалась по улице Марии Лисиченко, после чего внезапно свернула в сторону автозаправочной станции и протаранила многотонный грузовик.

Фото: Информатор

Во вторник, 2 марта, на улице Марии Лисиченко автомобиль Chevrolet врезался в припаркованную на заправке WOG фуру. Девушка-пассажир погибла на месте ДТП, водителя забрала скорая.

Отмечается, что авария произошла ночью. По предварительным данным, водитель, двигаясь на большой скорости, не справился с управлением. Молодая 18-летняя девушка скончалась на месте происшествия до приезда медиков.

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