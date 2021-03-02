Погибла мгновенно: в Днепре девушка попала в страшное ДТП [ Редактировать ]
В Днепре случилось жуткое ДТП с легковым автомобилем и стоящей на АЗС фурой. В следствии аварии погибла девушка, сидящая в пассажирском сидении.
Легковушка Chevrolet двигалась по улице Марии Лисиченко, после чего внезапно свернула в сторону автозаправочной станции и протаранила многотонный грузовик.
Фото: Информатор
Во вторник, 2 марта, на улице Марии Лисиченко автомобиль Chevrolet врезался в припаркованную на заправке WOG фуру. Девушка-пассажир погибла на месте ДТП, водителя забрала скорая.
Отмечается, что авария произошла ночью. По предварительным данным, водитель, двигаясь на большой скорости, не справился с управлением. Молодая 18-летняя девушка скончалась на месте происшествия до приезда медиков.
Читайте также, на 40-м километре автодороги Киев-Чернигов возле села Залесье в направлении столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти транспортных средств. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие.
Кроме того, в селе Угринов, которое находится на территории Ивано-Франковской области, произошло столкновение шести автомобилей одновременно. В результате аварии погиб один и травмы различной степени тяжести 3 человек.
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