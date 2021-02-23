Под Киевом произошло масштабное смертельное ДТП (фото) [ Редактировать ]
На 40-м километре автодороги Киев-Чернигов возле села Залесье в направлении столицы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием пяти транспортных средств. Есть погибшие и травмированные.
Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области в Telegram.
Сейчас полицейские занимаются регулированием движения, поскольку на указанном участке дороги движение временно заблокировано. Объезд осуществляется по встречной полосе движения.
На месте происшествия работают спасатели, медики и следователи.
"Просим вас учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по вышеуказанному маршруту. Водители, соблюдайте правила дорожного движения и жестов регулировщика", - говорится в сообщении полиции.
Ранее мы писали о том, что в масштабном ДТП столкнулись 20 автомобилей. В полиции округа подтвердили, что причиной ДТП был туман, который привел к плохой видимости на дороге. Также в Египте украинцы попали в серьезное ДТП.
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