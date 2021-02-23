На 40-м километре автодороги Киев-Чернигов возле села Залесье в направлении столицы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием пяти транспортных средств. Есть погибшие и травмированные.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области в Telegram.

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Сейчас полицейские занимаются регулированием движения, поскольку на указанном участке дороги движение временно заблокировано. Объезд осуществляется по встречной полосе движения.

На месте происшествия работают спасатели, медики и следователи.

"Просим вас учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по вышеуказанному маршруту. Водители, соблюдайте правила дорожного движения и жестов регулировщика", - говорится в сообщении полиции.

Ранее мы писали о том, что в масштабном ДТП столкнулись 20 автомобилей. В полиции округа подтвердили, что причиной ДТП был туман, который привел к плохой видимости на дороге. Также в Египте украинцы попали в серьезное ДТП.

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