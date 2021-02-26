В селе Угринов, которое находится на территории Ивано-Франковской области, произошло столкновение шести автомобилей одновременно.

Авария произошла в 7:30 утра. На место происшествия сразу выдвинулись расчеты спасательных служб для предотвращения возгорания транспортных средств и спасения людей.

26 февраля в 07:35 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Угринов Угриновской территориальной общины Ивано-Франковского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 6 автомобилей.

Отмечается, что в результате аварии погиб один и травмы различной степени тяжести 3 человек. Спасатели провели необходимые мероприятия по смыванию горюче-смазочных материалов с проезжей части, а также отключению аккумуляторных батарей поврежденных автомобилей.

Фото: ГСЧС

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