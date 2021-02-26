Под Ивано-Франковском случилось страшное массовое ДТП [ Редактировать ]
В селе Угринов, которое находится на территории Ивано-Франковской области, произошло столкновение шести автомобилей одновременно.
Авария произошла в 7:30 утра. На место происшествия сразу выдвинулись расчеты спасательных служб для предотвращения возгорания транспортных средств и спасения людей.
26 февраля в 07:35 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Угринов Угриновской территориальной общины Ивано-Франковского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 6 автомобилей.
Отмечается, что в результате аварии погиб один и травмы различной степени тяжести 3 человек. Спасатели провели необходимые мероприятия по смыванию горюче-смазочных материалов с проезжей части, а также отключению аккумуляторных батарей поврежденных автомобилей.
Фото: ГСЧС
Читайте также, под Киевом произошло масштабное смертельное ДТП с участием 5 автомобилей. В результате люди погибли, а также получили различные травмы, тем временем правоохранители занимались регулированием движения, поскольку на указанном участке дороги движение временно заблокировано.
Кроме того, в Одессе произошло серьезное ДТП. Так, девушка, управлявшая Nissan нарушила правила дорожного движения и спровоцировала столкновение с автомобилем той же марки, дети, которые находились в салоне автомобиля виновницы получили травмы.
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