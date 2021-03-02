Базирующаяся в Калифорнии компания Joby Aviation, которая работает над полностью электрическим автомобилем с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) для службы воздушного такси, опубликовала первые кадры полета – выглядит это впечатляюще.

Joby работает над своим eVTOL более 10 лет и аппарат уже выполнил более 1000 тестовых полетов. Однако это первый раз, когда взлет был показан публично, сообщает New Atlas.

Joby Aviation eVTOL

Транспортное средство использует шесть больших наклоняемых несущих винтов, которые обеспечивают вертикальный подъем и горизонтальный крейсерский полет. При этом работа двигателей почти бесшумная как во время взлета, так и в полете.

Пятиместный самолет – один пилот и четыре пассажира – может развивать скорость до 320 км/ч и способен пролететь до 240 километров на одном заряде.

Полет из аэропорта Лос-Анджелеса в Калифорнию до пляжа Ньюпорт составляет около 70 километров по дороге и занимает чуть более часа на машине. Прямой маршрут по воздуху составляет 52 километра и его можно преодолеть всего за 15 минут.

Joby не первая компания, которая активно разрабатывает электрическое воздушное такси. Но у Joby есть все шансы запустить свой проект в массовое производство и воплотить свою идею в жизнь.

Toyota и Intel вложили значительные средства в эту фирму, помогая ей достичь капитализации в 590 миллионов долларов. Компания надеется, что ее летающие электромобили совершат первые коммерческие полеты в 2024 году.

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