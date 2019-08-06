В Японии представили уникальный летающий автомобиль (видео) [ Редактировать ]
В городе Токио японская компания NEC продемонстрировала прототип летающего автомобиля. Он был разработан несколькими месяцами ранее. Об этом пишет Engadget.
Во время испытания внутри беспилотника с батарейным питанием пассажиров не было. Он поднялся на высоту около 10 футов и продержался там в течение нескольких минут, прежде чем вернуться на землю.
Аппарат оснащен тремя колесами и имеет габариты 3.9 х 3.7 х 1.3 м и массу 150 кг.
В перспективе NEC намерена использовать данный прототип для сбора различных данных и оттачивания технологий. Ожидается, что в будущем его "научат" переключаться между режимами полета и езды.
Задействовать квадрокоптер планируют для доставки грузов. О планах перевозки пассажиров пока информации нет.
Раньше сообщалось о том, что в Tesla презентовали самый дешевый электрокар.
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