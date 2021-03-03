Солнечный зонд NASA Parker Solar Probe совершил четвертый гравитационный пролет мимо Венеры, который был осуществлен в прошлом месяце. Чтобы отметить этот успешный маневр, аппарат прислал захватывающее фото планеты с очень близкого расстояния.

Фотоснимок был сделан еще в июле 2020 года, но NASA опубликовала его только сейчас. На получившемся снимке заметны удивительные особенности ландшафта. Более того, на фото одна деталь в особенности впечатлила астрономов.

Снимок Венеры был сделан фотокамерой с тепловизором и широкоугольным обзором (WISPR). Этот прибор был сконструирован так, чтобы получать снимки солнечной короны. Однако, когда при помощи WISPR была сфотографирована планета, то ученые обнаружили, что тепловизор смог заглянуть под плотный слой облаков и разглядеть поверхность – раньше для этого использовали радары.

Снимок Венеры космическим аппаратом Parker Solar Probe

"WISPR изначально разрабатывался для наблюдений в видимом оптическом диапазоне. Мы ожидали увидеть облака, однако камера оказалась способна смотреть сквозь них", – объясняет физик Ангелос Вурлидас.

Затемненная область – это местность под названием Земля Афродиты. Это самая большая горная зона на Венере — и одна из самых темных на снимках, потому что температура там на 29 градусов по Цельсию ниже, нежели в окрестностях.

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Что характерно, полосы, которые можно увидеть на изображении, также представляют собой загадку. Ученые пока не смогли дать однозначного ответа. Это могут быть космические лучи, пыль, отражающая солнечный свет в камеру, а некоторые могут быть крошечными частицами самого космического корабля.

Parker Solar Probe был запущен в августе 2018 года с очень смелой миссией – пролететь максимально близко к Солнцу, чем любой другой космический корабль.

По пути зонд должен пролететь мимо Венеры в общей сложности семь раз, каждый раз приближаясь к Солнцу.

Хотя зонд Parker Solar Probe предназначен для изучения Солнца, его приборы идеально подходят для изучения планет.

Как сообщает NASA, 20 февраля 2021 года космический корабль совершил свой четвертый облет Венеры, пройдя мимо нее на расстоянии в 12 тысяч километров.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как NASA готовит миссию на Венеру для поиска жизни. Все потому, что ранее ученые нашли новые доказательства того, что Венера "живая".

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