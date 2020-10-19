Жизнь на Венере: ученые нашли новые доказательства [ Редактировать ]
Ученые обнаружили на Венере второй признак того, что там существует жизнь. Соответствующая статья опубликована Ариджитой Манной из Миднапурского колледжа arXiv, пишет lenta.ua.
На поверхности планеты удалось обнаружить глицин. Это простейшая аминокислота, выявить которую смогли за счет комплекса радиотелескопов ALMA.
Посредством установки в средних широтах Венеры найдена характерная линия поглощения глицина, что наблюдалось на частоте 261.87 ГГц. Наиболее выраженным соответствующий сигнал оказался недалеко от экватора, тогда как в районе полюсов зафиксировать его специалистам не удалось.
Авторы исследования отмечают, что в астрофизике и некоторых других науках способы синтеза простейшей аминокислоты путем использования простых молекул имеют крайне важное значение как для процесса химической эволюции, так и для зарождения жизни.
Открытие может служить свидетельством того, что в атмосфере Венеры имеются ранние формы жизни.
Ранее мы писали о том, что NASA отправит миссию на Венеру для поиска жизни.
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