В ночь на 28 апреля Венера достигнет пика своей яркости этого года, и планету можно будет увидеть невооруженным глазом с Земли. Об этом сообщает Metro.

"Посмотрите в небо на этой неделе, и вы сможете увидеть планету Венера без помех", - говорится в сообщении.

Венера является третьим по яркости объектом, в ночном небе после Солнца и Луны.

Отмечается, что когда Венера находится вблизи удаленной части Солнца, ее нельзя увидеть, но когда сама планета приближается к Земле, она становится все более яркой благодаря подсветке от Солнца.

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