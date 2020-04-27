Уникальное событие: Венеру можно увидеть невооруженным глазом с Земли [ Редактировать ]
В ночь на 28 апреля Венера достигнет пика своей яркости этого года, и планету можно будет увидеть невооруженным глазом с Земли. Об этом сообщает Metro.
"Посмотрите в небо на этой неделе, и вы сможете увидеть планету Венера без помех", - говорится в сообщении.
Венера является третьим по яркости объектом, в ночном небе после Солнца и Луны.
Отмечается, что когда Венера находится вблизи удаленной части Солнца, ее нельзя увидеть, но когда сама планета приближается к Земле, она становится все более яркой благодаря подсветке от Солнца.
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