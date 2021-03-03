СБУ викрила схему розкрадання українського лісу [ Редактировать ]
Масштабну схему із дерибану українського лісу викрили в СБУ. За даними правоохоронців лісники з Харківщини та Луганщини через фіктивні контракти на деревину виводили державні гроші.
Мова про оборудки на понад 40 мільйонів гривень. Схема працювала у різних регіонах. Підозрюють щонайменше шість підприємств.
Конвертаційними послугами ділків користувалися також комунальні підприємства Харківщини, кажуть в СБУ. Відкрито кримінальну справу. Шукають, хто кришував тіньовий бізнес.
Роман Дудін, голова Управління СБУ в Харківській області:
Запровадження таких протиправних схем не може функціонувати без вертикально побудованих корупційних мереж і кришування з боку податкових і правоохоронних органів. А також органів державної влади. Тому у нас є багато питань до контролюючих та фіскальних органів, які дозволили проведення таких операцій.
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