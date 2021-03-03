Мова про оборудки на понад 40 мільйонів гривень

Масштабну схему із дерибану українського лісу викрили в СБУ. За даними правоохоронців лісники з Харківщини та Луганщини через фіктивні контракти на деревину виводили державні гроші.

Мова про оборудки на понад 40 мільйонів гривень. Схема працювала у різних регіонах. Підозрюють щонайменше шість підприємств.

Конвертаційними послугами ділків користувалися також комунальні підприємства Харківщини, кажуть в СБУ. Відкрито кримінальну справу. Шукають, хто кришував тіньовий бізнес.

Роман Дудін, голова Управління СБУ в Харківській області: