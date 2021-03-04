МЗС обурилося на прем'єра Словаччини за жарт про Закарпаття [ Редактировать ]
Дипломатичний скандал між Україною та Словаччиною. Словацький прем'єр Ігор Матович в ефірі одного з телеканалів заявив, буцімто пообіцяв Росії українське Закарпаття в обмін на вакцину від коронавірусу "Спутник V".
Одразу потому додав, що це жарт. На некоректні висловлювання відреагували в українському МЗС. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив: такі слова напряму зачіпають територіальну цілість України і є категорично неприйнятними.
Українське відомство викликало до себе словацького посла та зажадало офіційних вибачень від прем'єра. Кулеба додав, що нехай Словаччина обміняє на "Спутник V" кілька своїх регіонів.
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