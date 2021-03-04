На территории Украины впервые за 12 лет расширили список вымирающих животных, внеся их в списки национальной Красной книги.

В свою очередь, Министерство юстиции Украины составило список, состоящий из 171 нового вида животных, находящихся под угрозой. Таким образом, в перечень вошли:

Три вида кольчатых червей;

36 моллюсков;

112 членистоногих;

17 хордовых.

Отмечается, что среди новых видов появились рак толстопалый, водомерка наяда, коконопряд золотистый, веретенник большой, тритон гребенчатый, ящерица Линдгольма, бычок Штейница, речной угорь, обыкновенный подуст, суслик малый. При этом, из Красной книги будут исключены 27 видов животных. Изветсно, что предыдущая редакция была принята в 2009 году.

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Кроме того, тропические леса Амазонки уже через 43 года могут превратиться в сухую равнину, на которой будут расти только редкие кустарники. Местные фермеры очень часто поджигают леса, чтобы сделать из территорий сельскохозяйственные угодья.

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