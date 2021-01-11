В заповеднике "Аскания-Нова" отравили сотни краснокнижных журавлей (фото) [ Редактировать ]
Источник: Заповедник "Аскания-Нова"
В заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области за неделю умерло 185 серых журавлей, которые занесены в Красную книгу Украины. Об этом сообщает областная полиция.
Обстоятельства трагедии выясняют сотрудники полиции, Госпотребслужбы и экологической инспекции. Причина гибели пернатых устанавливается "лабораторным путем".
По одной из версий, журавли могли питаться зерном, которое фермеры посеяли на близлежащих полях и обработали химикатами для борьбы с грызунами.
По факту гибели редких птиц открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 239 "Загрязнение или порча земель" Уголовного кодекса Украины.
Как сообщается на Facebook странице "Аскании-Новой", осматривая участок Большого Чапельского пода, где на пруду обычно ночуют редкие перелетные птицы, сотрудники заповедника Аскания-Нова увидели, что погибла часть стаи серых журавлей.
Многие птицы едва держатся на ногах и харкают кровью - это может свидетельствовать о внутреннем кровотечении.
Сначала администрация заповедника решила, что серые журавли стали жертвой птичьего гриппа. Его вспышку зафиксировали в селе Заозерное соседнего Каховского района области.
Специалисты взяли пробы тканей погибших птиц, и отправили на анализ в Одесскую гослабораторию ветеринарной медицины. Но заражение птичьим гриппом не подтвердилось.
Ученые склонились к версии, что журавли могли погибнуть, питаясь на обработанных химикатами окрестных полях.
Они обследовали сельхозугодья на границах буферной зоны заповедника. И между селами Питомник и Ясная Поляна заметили посевы озимых, где были рассыпаны отравленные зерна пшеницы - так аграрии борются с нашествием мышевидных грызунов.
Как сообщали "Подробности", летом 2020 года град убил более трехсот птиц в национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области.
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