Журавли питались зерном, которое фермеры обработали химикатами для борьбы с грызунами Источник: Заповедник "Аскания-Нова"

В заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области за неделю умерло 185 серых журавлей, которые занесены в Красную книгу Украины. Об этом сообщает областная полиция.

Обстоятельства трагедии выясняют сотрудники полиции, Госпотребслужбы и экологической инспекции. Причина гибели пернатых устанавливается "лабораторным путем".

По одной из версий, журавли могли питаться зерном, которое фермеры посеяли на близлежащих полях и обработали химикатами для борьбы с грызунами.

По факту гибели редких птиц открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 239 "Загрязнение или порча земель" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщается на Facebook странице "Аскании-Новой", осматривая участок Большого Чапельского пода, где на пруду обычно ночуют редкие перелетные птицы, сотрудники заповедника Аскания-Нова увидели, что погибла часть стаи серых журавлей.

Многие птицы едва держатся на ногах и харкают кровью - это может свидетельствовать о внутреннем кровотечении.

Сначала администрация заповедника решила, что серые журавли стали жертвой птичьего гриппа. Его вспышку зафиксировали в селе Заозерное соседнего Каховского района области.

Специалисты взяли пробы тканей погибших птиц, и отправили на анализ в Одесскую гослабораторию ветеринарной медицины. Но заражение птичьим гриппом не подтвердилось.

Ученые склонились к версии, что журавли могли погибнуть, питаясь на обработанных химикатами окрестных полях.

Они обследовали сельхозугодья на границах буферной зоны заповедника. И между селами Питомник и Ясная Поляна заметили посевы озимых, где были рассыпаны отравленные зерна пшеницы - так аграрии борются с нашествием мышевидных грызунов.

Как сообщали "Подробности", летом 2020 года град убил более трехсот птиц в национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области.