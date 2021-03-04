Как сообщает пресс-служба Group DF Дмитри Фирташа, Черкасский "Азот" начал строительство линии по упаковке мешков азотных удобрений в слинг-беги. Предприятие станет первым в Украине производителем минеральных удобрений, который предложит потребителям такой вид упаковки. Стоимость инвестиционного проекта - 3,7 млн грн.

Планируется, что уже в конце марта - начале апреля новая линия будет сдана в эксплуатацию. Линия будет максимально автоматизированной и на первых этапах позволит упаковывать до 300 тонн продукции в сутки. Проектирование и пуск линии является частью новой производственной и маркетинговой стратегии предприятия.

Холдинг Ostchem улучшит логистические цепочки и удовлетворит спрос фермеров на продукцию в новой, удобной упаковке.

"Это решение позволит оптимизировать расходы на транспорт и логистику, как для производителя, так и для наших основных потребителей – украниских аграриев. Для фермерского хозяйства слинг-бег – это, образно говоря, уже готовый «минисклад» для удобрений", – отметил Виталий Скляров, Председатель Правления ЧАО "АЗОТ".

"Запуск новой линии – хорошо просчитанный стратегический шаг. Наши службы провели маркетинговое исследование рынка и сейчас мы даем фермеру то, что он хочет. Спрос на удобрения в новой упаковке есть в первую очередь со стороны малого и среднего фермера. Это очень важная группа клиентов для нас. Создавая новую упаковку, мы не изобретаем велосипед. В мире эта упаковка существует уже давно. Наши предприятия азотной химии идут в ногу с рынком. Мы инвестируем и даем покупателям то, что они хотят. Покупатель для нас главный", – подчеркивает Олег Арестархов, директор по корпоративным коммуникациям Group DF.

С помощью слинг-бега можно быстро транспортировать крупные партии продукции. Слинг-бег дословно переводится как "мешок для мешков". Большая упаковка изготавливается из ламинированного полипропилена, который вмещает в себя 21 мешок (по 50 кг каждый) и плотно закрывается.

"Мы ориентируемся на потребности наших клиентов, поэтому на сегодня практически все производимые удобрения упаковываем в мешки и биг-беги. Рынок минеральных удобрений все больше переформатируется на поштучную упаковку продукции, мы обязаны быстро подстраиваться под рынок. Пуск новой линии существенно улучшит наши логистические возможности. Дело в том, что продукция в мешках требует защиты от атмосферных факторов и поэтому она транспортируется железной дорогой только в специально подготовленных крытых вагонах. Таких вагонов пока не хватает у «Укрзализныци» и трейдеров. Поэтому предприятием было принято решение наладить выпуск продукции в новой упаковке. Продукцию в слинг-бегах можно будет отгружать в открытых полувагонах под тентами. Мы сможем доставлять удобрения быстрее и в большем объеме", – рассказывает Скляров.

Черкасский "АЗОТ" входит в состав крупнейшего химического холдинга Украины Ostchem, объединяющий предприятия по производству азотных удобрений: Черкасский "Азот", "Ривнеазот", "Северодонецкое объединение Азот".

Холдинг Ostchem остается №1 игроком на украинском рынке удобрений и входит в пятерку крупнейших игроков в Восточной Европы.

В 2020 году Дмитрий Фирташ вложил в три химических завода более полумиллиарда гривен. Дистрибуция Ostchem представлена Ostchem Retail, сетью складов "УкрАгро НПК".